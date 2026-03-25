Прокуратура проверит деятельность клиники в Кемерово, где погиб пациент

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Прокуратура Кузбасса организовала проверку деятельности филиалов частной наркологической клиники "Свобода", где погиб пациент, заявили в надзорном ведомстве.
Бывший главврач и директор наркологической клиники "Свобода" в Кемерово были задержаны по обвинению в оказании платных услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ без лицензии. По версии следствия, в августе 2025 года в результате противоправных действий бывшего главврача умер 37-летний мужчина, а в декабре еще один пациент клиники был экстренно госпитализирован в городскую больницу.
«
"Прокуратура Кузбасса с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов организовала проверку законности деятельности филиалов частной реабилитационной клиники, оказывающей медицинские услуги по лечению алкоголизма и реабилитации наркозависимых", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе проверки в филиалах клиники в Кемерово и Новокузнецке оценят качество оказания медицинской помощи гражданам, проверят исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства и соблюдение правил пожарной безопасности.
В надзорном ведомстве уточнили, что сотрудники клиники не имели лицензии на оказание медуслуг в стационарных условиях. Предварительной причиной смерти одного из пациентов стала алкогольная кардиопатия, осложненная острой сердечной недостаточностью.