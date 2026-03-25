Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверит деятельность клиники в Кемерово, где погиб пациент
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/prokuratura-2082842450.html
Прокуратура проверит деятельность клиники в Кемерово, где погиб пациент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082802607_5:0:1260:706_1920x0_80_0_0_613d94c1d9115b179eb98e290f190b77.jpg
https://ria.ru/20260325/kemerovo-2082801730.html
https://ria.ru/20260325/lechenie-2082817083.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082802607_162:0:1103:706_1920x0_80_0_0_695ff24383c6ce2e8b25508b36815d10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© УСМИ СК РоссииСотрудники правоохранительных органов в клинике "Свобода" в Кемерово. Кадр видео
Сотрудники правоохранительных органов в клинике Свобода в Кемерово. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© УСМИ СК России
Сотрудники правоохранительных органов в клинике "Свобода" в Кемерово. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Прокуратура Кузбасса организовала проверку деятельности филиалов частной наркологической клиники "Свобода", где погиб пациент, заявили в надзорном ведомстве.
Бывший главврач и директор наркологической клиники "Свобода" в Кемерово были задержаны по обвинению в оказании платных услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ без лицензии. По версии следствия, в августе 2025 года в результате противоправных действий бывшего главврача умер 37-летний мужчина, а в декабре еще один пациент клиники был экстренно госпитализирован в городскую больницу.
«

"Прокуратура Кузбасса с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов организовала проверку законности деятельности филиалов частной реабилитационной клиники, оказывающей медицинские услуги по лечению алкоголизма и реабилитации наркозависимых", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе проверки в филиалах клиники в Кемерово и Новокузнецке оценят качество оказания медицинской помощи гражданам, проверят исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства и соблюдение правил пожарной безопасности.
В надзорном ведомстве уточнили, что сотрудники клиники не имели лицензии на оказание медуслуг в стационарных условиях. Предварительной причиной смерти одного из пациентов стала алкогольная кардиопатия, осложненная острой сердечной недостаточностью.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала