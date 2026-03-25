Правительство разрешило военкоматам принимать решение об отсрочке без явки

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство РФ разрешило военкоматам при наличии достаточных сведений принимать решение о предоставлении отсрочки от призыва или освобождения от военной службы без личного участия призывника.

Ранее отсрочка или освобождение от военной службы без явки предоставлялись лишь для отдельных категорий граждан, в том числе гражданам, имеющим двух и более детей, обучающимся по очной форме обучения, имеющим ученую степень и так далее.