СМИ: Аракчи призвал членов СБ ООН к твердой позиции относительно США

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава иранского МИД Аббас Аракчи в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И заявил, что исламская республика всерьез ожидает, что члены Совета Безопасности ООН, особенно Россия и Китай, займут твердую позицию против действий США и Израиля в отношении Ирана, сообщает телеканал Press TV.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
