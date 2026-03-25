СМИ: Аракчи призвал членов СБ ООН к твердой позиции относительно США
02:00 25.03.2026
СМИ: Аракчи призвал членов СБ ООН к твердой позиции относительно США
Глава иранского МИД Аббас Аракчи в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И заявил, что исламская республика всерьез ожидает, что члены Совета... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T02:00:00+03:00
в мире
сша
иран
россия
аббас аракчи
ван и (политик)
али хаменеи
оон
В мире, США, Иран, Россия, Аббас Аракчи, Ван И (политик), Али Хаменеи, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Аракчи призвал членов СБ ООН к твердой позиции относительно США

Press TV: Аракчи призвал членов СБ ООН к твердой позиции относительно США

© AP Photo / Khalil HamraАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Аббас Аракчи. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава иранского МИД Аббас Аракчи в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И заявил, что исламская республика всерьез ожидает, что члены Совета Безопасности ООН, особенно Россия и Китай, займут твердую позицию против действий США и Израиля в отношении Ирана, сообщает телеканал Press TV.
"Аракчи заявил, что Иран всерьез ожидает, что члены Совета Безопасности ООН, особенно Китай и Россия, займут твердую позицию против агрессии США и Израиля и не допустят дальнейшего использования США преимуществ, предоставляемых Советом", - сообщает телеканал.
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Иран запросил дебаты в СПЧ ООН по ударам по школе в Минабе
24 марта, 18:03
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Аракчи оценил слова Штайнмайера об атаке США и Израиля
24 марта, 23:47
 
В миреСШАИранРоссияАббас АракчиВан И (политик)Али ХаменеиООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
