08:07 25.03.2026
При пожаре в НГТУ в Новосибирске никто не пострадал
НОВОСИБИРСК, 25 мар – РИА Новости. Пострадавших при пожаре в учебном корпусе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) нет, эвакуировались 300 человек, троих вывели пожарные, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.
Ранее в главке МЧС сообщили, что возгорание бумаги произошло в кабинете на втором этаже учебного корпуса Новосибирского государственного технического университета. Локализовать пожар удалось за 15 минут, а ликвидировать открытое горение за 35.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
В Нижнем Новгороде полностью потушили пожар на территории промзоны
24 марта, 15:59
"Из здания пожарные при помощи спасательных устройств эвакуировали трех человек. Самостоятельно учебный корпус покинули 300 учащихся и персонала. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Всего на пожар реагировали 59 спасателей и 19 единиц техники. Причину произошедшего устанавливают дознаватели.
 
