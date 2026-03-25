При пожаре в НГТУ в Новосибирске никто не пострадал

НОВОСИБИРСК, 25 мар – РИА Новости. Пострадавших при пожаре в учебном корпусе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) нет, эвакуировались 300 человек, троих вывели пожарные, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.

Ранее в главке МЧС сообщили, что возгорание бумаги произошло в кабинете на втором этаже учебного корпуса Новосибирского государственного технического университета . Локализовать пожар удалось за 15 минут, а ликвидировать открытое горение за 35.

"Из здания пожарные при помощи спасательных устройств эвакуировали трех человек. Самостоятельно учебный корпус покинули 300 учащихся и персонала. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.