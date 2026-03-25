01:27 25.03.2026
Волонтер рассказала, что мешает возобновить поиски семьи Усольцевых
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 23 мар - РИА Новости. Волонтеры решают вопрос о возобновлении активных поисков семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге еще осенью, однако неблагоприятные погодные условия пока не позволяют приступить к работам, рассказала РИА Новости представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.
"Сейчас решается вопрос о возобновлении активной фазы поисков Усольцевых. Основные сложности связаны со снежным покровом и нестабильными температурами. Недавний поиск в нацпарке "Красноярские Столбы" показал, что сейчас погодные условия неподходящие, особенно на высоте", - сказала она.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
