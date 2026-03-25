Волонтер рассказала, что мешает возобновить поиски семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 23 мар - РИА Новости. Волонтеры решают вопрос о возобновлении активных поисков семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге еще осенью, однако неблагоприятные погодные условия пока не позволяют приступить к работам, рассказала РИА Новости представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.

"Сейчас решается вопрос о возобновлении активной фазы поисков Усольцевых. Основные сложности связаны со снежным покровом и нестабильными температурами. Недавний поиск в нацпарке "Красноярские Столбы" показал, что сейчас погодные условия неподходящие, особенно на высоте", - сказала она.