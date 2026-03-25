Рейтинг@Mail.ru
Крупным хозяйствам в Новосибирской области помогут восстановиться - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:56 25.03.2026
Крупным хозяйствам в Новосибирской области помогут восстановиться
Крупным хозяйствам, которые понесли 86% потерь от пастереллеза в Новосибирской области, и личным подсобным хозяйствам сельчан будет оказана необходимая помощь... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T05:56:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147401/97/1474019738_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_1ee9830f93112eee1d0ef49dd32034fc.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147401/97/1474019738_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_0d9110b95a5cc60c24a615dab613610c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новосибирская область, Россия, Сергей Данкверт, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Крупным хозяйствам в Новосибирской области помогут восстановиться

Минсельхоз: пострадавшим от пастереллеза в Новосибирской области окажут помощь

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВетеринарный врач ФГУП "Элитное" в Новосибирской области проводит вакцинацию телят
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ветеринарный врач ФГУП "Элитное" в Новосибирской области проводит вакцинацию телят. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 25 мар – РИА Новости. Крупным хозяйствам, которые понесли 86% потерь от пастереллеза в Новосибирской области, и личным подсобным хозяйствам сельчан будет оказана необходимая помощь для восстановления поголовья скота, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.
"Несмотря на то, что 86% потерь у нас было связано с организованным сектором, прежде всего в Новосибирской области пострадали сельскохозяйственные организации, было принято абсолютно верное решение основной акцент по оказанию помощи сделать на личных подсобных хозяйствах населения. Мы сегодня имеем меры государственной поддержки, которые направлены на сохранение доходов граждан и на возобновление производства – на приобретение скота для того, чтобы выйти из той сложной ситуации, в которой оказались простые люди", - сказал Некрасов. Видеокомментарий журналистам предоставили в правительстве Новосибирской области.
Замглавы Минсельхоза РФ отметил, что в настоящее время есть понимание с крупным региональным бизнесом об оказании помощи в приобретении скота, в восстановлении поголовья.
"Сегодня в регионе имеется более 4 тысяч голов, которые могут быть поставлены в хозяйства населения. Этот скот соответствующим образом будет провакцинирован, будет подготовлен для того, чтобы потом простые граждане, те, кто захочет восстановить производство, смогли этим ресурсом воспользоваться", - пояснил Некрасов.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе действует режим ЧС, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Новосибирская областьРоссияСергей ДанквертМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала