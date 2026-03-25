Крупным хозяйствам в Новосибирской области помогут восстановиться

НОВОСИБИРСК, 25 мар – РИА Новости. Крупным хозяйствам, которые понесли 86% потерь от пастереллеза в Новосибирской области, и личным подсобным хозяйствам сельчан будет оказана необходимая помощь для восстановления поголовья скота, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.

"Сегодня в регионе имеется более 4 тысяч голов, которые могут быть поставлены в хозяйства населения. Этот скот соответствующим образом будет провакцинирован, будет подготовлен для того, чтобы потом простые граждане, те, кто захочет восстановить производство, смогли этим ресурсом воспользоваться", - пояснил Некрасов.