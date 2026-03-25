Поиски пропавших в Ульяновске подростков приостановили

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Поиски двух подростков, которые в понедельник собирались перейти Волгу и пропали, приостановлены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Ульяновской области.

"(Поиски. – ред.) завершены. Без изменений", - сообщила собеседница агентства, отвечая на вопрос о результатах поисков в среду.

Ранее в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" сообщили РИА Новости, что с четверга с их стороны к поискам детей привлекут подводный квадрокоптер для помощи водолазам.