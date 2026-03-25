В Подмосковье завели дело после избиения журналиста РЕН ТВ

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту избиения корреспондента РЕН ТВ Алексея Полторанина группой мужчин во время выполнения редакционного задания, сообщает подмосковный главк СК России.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что корреспондента телеканала Алексея Полторанина избили сотрудники компании по продаже "красивых" автомобильных номеров во время редакционного задания. По данным телеканала, журналист сейчас находится в больнице с черепно-мозговой травмой и другими увечьями.

Предварительно следствием установлено, что 25 марта в Подольске группа мужчин избила журналиста, снимавшего сюжет о незаконной продаже автомобильных номеров, причинив корреспонденту телесные повреждения.