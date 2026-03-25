Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье завели дело после избиения журналиста РЕН ТВ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:07 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/podmoskove-2082933292.html
В Подмосковье завели дело после избиения журналиста РЕН ТВ
Уголовное дело возбуждено по факту избиения корреспондента РЕН ТВ Алексея Полторанина группой мужчин во время выполнения редакционного задания, сообщает... РИА Новости, 25.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Подольске возбудили уголовное дело по факту избиения журналиста РЕН ТВ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту избиения корреспондента РЕН ТВ Алексея Полторанина группой мужчин во время выполнения редакционного задания, сообщает подмосковный главк СК России.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что корреспондента телеканала Алексея Полторанина избили сотрудники компании по продаже "красивых" автомобильных номеров во время редакционного задания. По данным телеканала, журналист сейчас находится в больнице с черепно-мозговой травмой и другими увечьями.
"Следователем следственного отдела по городу Подольск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о нападении на корреспондента (часть 3 статьи 144 УК РФ)", - говорится в канале ведомства на платформе Max.
Предварительно следствием установлено, что 25 марта в Подольске группа мужчин избила журналиста, снимавшего сюжет о незаконной продаже автомобильных номеров, причинив корреспонденту телесные повреждения.
Уточняется, что проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. Планируется проведение допросов и назначение судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, в ближайшее время участники избиения будут доставлены к следователю.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала