Современную технику и разработки представили на форуме в Подмосковье
Современную технику и передовые разработки в сфере коммунальной инфраструктуры представили на форуме "Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству" в... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T19:47:00+03:00
https://ria.ru/20260325/forum-2082918303.html
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Современную технику и передовые разработки в сфере коммунальной инфраструктуры представили на форуме "Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству" в Подмосковье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Среди них – штабной автомобиль службы "МОС АВС". У него есть свое питание и связь, чтобы работать прямо на месте крупных аварий. В регионе таких машин уже 19. А для обследования труднодоступных участков и теплосетей предназначены роботы, которые выявляют повреждения внутри коммуникаций.
На выставке также было продемонстрировано новейшее оборудование подмосковных компаний. Это снижающие теплопотери долговечные трубы в инновационной изоляции, высокопрочная запорная арматура, а также "умные" приборы учета.
Еще одна разработка – интеллектуальный шкаф управления для канализационно-насосных станций ливневых стоков и очистных сооружений. Он предназначен для удаления ила и тщательной очистки воды. Устройство работает на базе программируемого логического контроллера (ПЛК) и оснащено панелью с сенсорным управлением. Этот проект сделали вместе студенты Шатурского энергетического техникума и компания "Экоинформсистема".