Современную технику и разработки представили на форуме в Подмосковье

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Современную технику и передовые разработки в сфере коммунальной инфраструктуры представили на форуме "Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству" в Подмосковье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Среди них – штабной автомобиль службы "МОС АВС". У него есть свое питание и связь, чтобы работать прямо на месте крупных аварий. В регионе таких машин уже 19. А для обследования труднодоступных участков и теплосетей предназначены роботы, которые выявляют повреждения внутри коммуникаций.

На выставке также было продемонстрировано новейшее оборудование подмосковных компаний. Это снижающие теплопотери долговечные трубы в инновационной изоляции, высокопрочная запорная арматура, а также "умные" приборы учета.