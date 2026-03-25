Почти 160 новых объектов выставили на торги в Подмосковье
2026-03-25T17:31:00+03:00
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В период 16 по 23 марта комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на торги 159 объектов: 87 земельных участков в аренду, 69 — на продажу, 2 нежилых помещения в аренду и 1 – на продажу, сообщает пресс-служба ведомства.
Земли под индивидуальное жилье (ИЖС) и личное подсобное хозяйство (ЛПХ) подходят для возведения частных домов.
Так, в поселке Новоселки городского округа Ступино продается участок восемь соток. В муниципальном округе Истра в аренду можно взять земельный участок для ведения ЛПХ, площадью 20 соток, расположенный в деревне Шапково.
Бизнесу доступен ряд предложений: в городском округе Ступино сдается в аренду участок под склад, а в Рузском муниципальном округе на торгах земельный участок в аренду под стоянку транспортных средств.
Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области. Все торги в регионе проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.