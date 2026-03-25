Почти 130 двоен и одна тройня родились в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 25.03.2026
С начала года в Подмосковье на свет появились 127 двоен и одна тройня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
https://ria.ru/20260324/dispanserizatsiya-2082594444.html
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. С начала года в Подмосковье на свет появились 127 двоен и одна тройня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе выстроена трехуровневая система родовспоможения. В ее составе — шесть перинатальных центров и областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. В них оказывают высокотехнологичную помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным, в том числе с экстремально низкой массой тела.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул, что для ведения беременности и проведения родов в регионе созданы все необходимые условия: в родовспомогательных учреждениях работают высококвалифицированные специалисты, а медицинские организации оснащены современным оборудованием.
"Также будущим мамам доступны телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания, обучение в школах будущих родителей. Система родовспоможения региона позволяет обеспечить качественную медицинскую помощь на всех этапах беременности и родов, включая случаи многоплодной беременности. С начала года в Подмосковье на свет появились 127 двоен и одна тройня", - подчеркнул Забелин.