Почти 130 двоен и одна тройня родились в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. С начала года в Подмосковье на свет появились 127 двоен и одна тройня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе выстроена трехуровневая система родовспоможения. В ее составе — шесть перинатальных центров и областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. В них оказывают высокотехнологичную помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным, в том числе с экстремально низкой массой тела.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул, что для ведения беременности и проведения родов в регионе созданы все необходимые условия: в родовспомогательных учреждениях работают высококвалифицированные специалисты, а медицинские организации оснащены современным оборудованием.