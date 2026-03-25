Израиль атаковал объект в Иране, отвечающий за разработку подлодок

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что нанесла удар по единственному в Иране объекту, отвечающему за разработку подводных лодок и систем для флота, сообщила пресс-служба армии.
"ВВС под руководством военной разведки завершили вчера (вторник) масштабную волну атак по объектам производства вооружений в Исфахане. Силы ЦАХАЛ атаковали центр исследований и разработки подводных военных средств", - говорится в сообщении.
В пресс-службе утверждают, что этот центр является единственным в Иране объектом, отвечающим за проектирование и разработку подводных лодок и вспомогательных систем для иранского флота.
По информации ЦАХАЛ, на этом объекте производились различные модели беспилотных морских аппаратов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.