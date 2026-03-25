Минцифры предложило перевести доставку квитанций за ЖКУ в электронную форму - РИА Новости, 25.03.2026
09:15 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/pochta-2082766104.html
Минцифры предложило перевести доставку квитанций за ЖКУ в электронную форму
Минцифры предложило перевести доставку квитанций за ЖКУ в электронную форму

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Законопроект о поддержке "Почты России" предусматривает перевод доставки коммунальных квитанций в электронную форму, они будут приходить на "Госуслугах", но для пенсионеров и других льготных категорий сохранятся бумажные, сообщили в Минцифры РФ.
Ранее в среду Минцифры РФ сообщило, что направило в правительство законопроект о мерах поддержки "Почты России", он в том числе направлен на расширения доступных для граждан сервисов и модернизации почтовой отрасли.
"Платежные документы за коммунальные услуги по умолчанию будут направляться в личные кабинеты собственников на "Госуслугах" через электронную почтовую систему. Для пенсионеров и других льготных категорий, а также для граждан без учетной записи на "Госуслугах" сохраняется доставка бумажных квитанций", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что услуга останется бесплатной для населения. Это сократит расходы на бумагу, сэкономленные средства пойдут на развитие почтовой инфраструктуры.
В свою очередь на платежных документах за ЖКУ "Почта России" сможет размещать рекламу - дополнительные средства пойдут на развитие сети.
