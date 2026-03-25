"Почта России" получит доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах
"Почта России" получит право доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах, при этом доступ у управляющей компании сохранится, такая мера включена в... РИА Новости, 25.03.2026
Минцифры: "Почте России" дадут доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. "Почта России" получит право доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах, при этом доступ у управляющей компании сохранится, такая мера включена в законопроект о мерах поддержки "Почты России", сообщили в Минцифры РФ.
Ранее в среду Минцифры РФ
сообщило, что направило в правительство законопроект о мерах поддержки "Почты России
", он в том числе направлен на расширения доступных для граждан сервисов и модернизации почтовой отрасли.
«
"Почта России" получит статус уполномоченной организации, имеющей право доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. При этом доступ сохранится и у управляющих компаний", - сообщили там.
Отмечается, что доступ может быть предоставлен другой организации, если жители на общем собрании примут соответствующее решение. Новый подход позволит исключить нежелательную рекламную рассылку и повысить безопасность доставки корреспонденции, пояснили в министерстве.