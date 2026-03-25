"Почта России" получит доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. "Почта России" получит право доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах, при этом доступ у управляющей компании сохранится, такая мера включена в законопроект о мерах поддержки "Почты России", сообщили в Минцифры РФ.