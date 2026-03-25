МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян всегда будет с Москвой, это выбор и непоколебимая воля КНДР, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).