"Надавить русским характером": Петухов раскрыл, как побеждать норвежцев

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости, Сергей Смышляев. Норвежские лыжники ломаются, если на них надавить русским характером, Йоханнес Клебо мог бы дрогнуть на Олимпиаде в Италии, подчеркнул в интервью РИА Новости бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Петухов.
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не был допущен к участию в Олимпийских играх в Италии. Клебо в феврале стал первым спортсменом, выигравшим шесть золотых медалей на одних зимних Играх. Также он установил рекорд по наибольшему количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах (11).
"Будь в гонке Большунов, Клебо мог бы дрогнуть. Уже бывало такое. Психология норвежцев такова: если надавить русским характером, они ломаются. Саше точно нужно продолжать карьеру", - отметил Петухов.
"Вы же знаете, как Клебо и другие скандинавы говорили: "Если русские приедут, мы не выйдем на старт". Ну-ну. Все вышли. Здоровались с Савелием (Коростелевым), улыбались. Знаю, что есть предвзятость, они нас недолюбливают. Но не знаю, почему. Потому что русские - сильные и красивые, наверное. И нормальные, совестливые", - добавил бронзовый призер Олимпийских игр.
В октябре Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Савелий Коростелев, Никита Денисов и Дарья Непряева.