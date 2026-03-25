"Так хапанул": чемпион мира хотел отказаться от поста министра
"Так хапанул": чемпион мира хотел отказаться от поста министра - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
"Так хапанул": чемпион мира хотел отказаться от поста министра
Бронзовый призер Олимпийских игр российский лыжник Алексей Петухов в интервью РИА Новости признался, что не хотел соглашаться на должность министра спорта... РИА Новости Спорт, 25.03.2026
2026-03-25T09:12:00+03:00
2026-03-25T09:12:00+03:00
2026-03-25T09:12:00+03:00
"Так хапанул": чемпион мира хотел отказаться от поста министра
Петухов сообщил, что не сразу согласился стать министром спорта Курской области
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости, Сергей Смышляев. Бронзовый призер Олимпийских игр российский лыжник Алексей Петухов в интервью РИА Новости признался, что не хотел соглашаться на должность министра спорта Курской области.
Петухов после завершения карьеры стал директором курской спортивной школы "Арена", а с 2021 по 2024 год занимал должность министра физической культуры и спорта Курской области.
"Я изначально настраивался на министерскую должность. Снимал (в Курске) однушку, она вся была завалена документами. Вникал, изучал. И так лысый и слепой, еще и хромым бы стал, стань я министром сразу. Понимал, что с ходу – архисложно. На этом посту тогда была олимпийская чемпионка Евгения Ламонова. Сейчас она сенатор. Потом она поняла, что это не ее, и ушла в облдуму. Через полтора года позвали меня. А я уже не хочу! Так хапанул к тому моменту. Готов был остаться директором школы. Но подумал: предлагают один раз. Согласился", - отметил Петухов.
"Бывало, что звонили сверху, и мне, министру, приходилось ехать менять кольцо на баскетбольной площадке. Своими руками. Или субботник провести. Денег нет! И мы с правительством собирались, с пилами и лопатами убирали сухостой для подготовки лыжероллерной трассы", - рассказал чемпион мира 2013 года.
Полностью интервью с Алексеем Петуховым читайте в среду на сайте РИА Новости.