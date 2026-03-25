"В суде я перекрестился": огненный Петухов – о допинге, лжи и министре

Он рвал норвежцев, а они его любили. Его обвиняли в допинге, а он крестился. Искал работу и нашел пост министра. Чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов откровенно рассказал РИА Новости Спорт о Бахе, Вяльбе, Большунове, пьянках и драках на трассе, лжи и несправедливости в карьере.

"Чувствовал себя самцом"

- "Я же ничего больше не умею", - сказал Сергей Устюгов, раздумывая об уходе из спорта. Знакомо?

- Было такое и у меня. Это не страх, а чувство неопределенности. На мне семья, которую надо кормить. А зарплаты закончились, только ЦСКА платил. Ощущал себя самцом, который должен добывать пропитание. Звоню Мутко и спрашиваю:

- Виталий Леонтьевич, что делать дальше?

- Все решим.

Антон Шипулин еще познакомил с нужными ребятами. Приехал на Кубок губернатора Курской области. Я толком не знал, где этот Курск находится. Предложили стать директором спортивной школы "Арена". Сразу согласился, но не знал, что меня ждет.

- И что же?

- Я понял, что такое работа. Это очень сложно. Я всю жизнь делал себе имя результатами, нагрузками. Тут совсем другое. Еще и семья осталась в Москве, мотался туда-сюда. А потом стал министром спорта области.

- Это как?

- Я изначально настраивался на министерскую должность. Снимал однушку, она вся была завалена документами - диван, комод. Вникал, изучал. И так лысый и слепой, еще и хромым бы стал, стань я министром сразу. Понимал, что так сразу – архисложно. На этом посту тогда была олимпийская чемпионка Евгения Ламонова. Сейчас она сенатор. Потом она поняла, что это не ее, и ушла в облдуму. Через полтора года позвали меня. А я уже не хочу! Так хапанул к тому моменту. Готов был остаться директором школы. Но подумал: предлагают один раз. Согласился.

- Высокая должность.

- Да, но бывало, что звонили сверху, и мне, министру, приходилось ехать менять кольцо на баскетбольной площадке. Своими руками. Или субботник провести. Денег нет! И мы с правительством собирались, с пилами и лопатами убирали сухостой для подготовки лыжероллерной трассы.

- Но самое худшее для вас случилось в конце 2016 года. Отстранение по итогам доклада Дениса Освальда, разбирательства в судах, оправдание, но при этом недопуск до Олимпийских игр. Тогда решили завершить карьеру?

- Нет. Это было испытание. Но не переломный момент. Я пытался же потом отобраться на чемпионат мира-2019. Да, понимал, что уже не так свеж и молод. Но завершать не планировал. Произошла очень быстрая смена поколений. Юниорам обычно нужно немало времени, чтобы обойти мастодонтов. А у них все быстро произошло.

- Получается, недопуск лидеров сборной до Олимпиады-2018 дал шанс Большунову и компании.

- Да. Поехали бы другие. Мы, может, не взяли бы тех медалей в Пхенчхане, что они. После Кореи они стали фаворитами. Молодые и успешные.

- Не ожидали, что привезут аж восемь наград?

- Выступили круто. Тем более, что Саша Большунов тогда болел, Леша Червоткин тоже в больницу попал. До сих пор жалко Сашку, что не поменял лыжи в марафоне и проиграл Нисканену.

- А вы чувствовали, что точно поехали бы на те Игры за медалью?

- Да, в командном спринте. Тренировались с Сергеем Устюговым в группе Маркуса Крамера. Планировали именно такой тандем – Устюгов-Петухов.

- Вы же тогда, чуть ли не за год до Олимпиады, общались лично с президентом МОК Томасом Бахом по всей сложившейся несправедливой ситуации?

- Елена Валерьевна попросила сходить на встречу с Бахом. Я уже понял, что меня не допустят до спринта на чемпионате мира в Лахти. Собирался улетать, но Вяльбе уговорила остаться. Вот они там выступают с речами, Бах, руководство FIS, все такие деловые. А я встаю и говорю: "Завтра гонка. Я – чистый спортсмен. Почему я не бегу?" Бах клятвенно обещал, что во всем разберется.

- Но в итоге разобрался не Бах, а Спортивный арбитражный суд.

- На суде я понимал, что говорить должны юристы, они грамотно все делали. Я просто встал, перекрестился и сказал: "Бог вам судья". На что Освальд мне ответил: "Ну-ну, Армстронг тоже так говорил". Я очень удивлен был. Все происходившее не поддавалось объяснению.

"Большунов – особенный, как Фелпс"

- Вам, наверное, легко понять, что творилось в голове Большунова после недопуска до Олимпийских игр-2026?

- Это разные вещи. В нашем случае были затронуты и опорочены честь, достоинство и имя. У Большунова ситуация другая. Он амбициозный спортсмен, уникум, который мог завоевывать медали в каждой гонке. Бороться с Клебо. И его лишают наград, звания лучшего лыжника мира. Удивляюсь, как он со своими медалями ищет мотивацию бегать в России.

- Стоит ему продолжать карьеру?

- Не идти же ему одеждой ему торговать? Если допустят до Кубка мира, придет воодушевление, а за ним и победы.

- Но бывали у него и психологические срывы, как в ситуации с Александром Бакуровым, которого он толкнул на финише этапа Кубка России.

- Сейчас все под камерами. Саша - очень публичная личность. Да, накипело, но его ошибка, что вовремя не извинился. Мудрости не хватило. Но и неправильно было делать его изгоем.

- Еще и конфликт с телевидением.

- И он, и корреспондент - оба хороши: один орет, другой домогается. Надо понимать, что Большунов особенный. Как тот же Фелпс, Нортуг. Они никогда не находятся в обществе, Саша тоже абстрагируется.

- С вами подобное происходило?

- В Новоуральске бежали гонку. В один из коридоров заезжал первым, Серега Гришин пытался пролезть вдоль заборчика, мешал мне. На финише начал пихать меня в грудь. А Макс Булгаков, классист сильный, увидел и как толканул его, заступился за меня. А я уже сверху ему палкой по голове чуть-чуть стукнул: шлеп! Не прав же он был. Но потом, представляете, и меня, и Макса снимают, а Серегу нет. Но сейчас мы с Гришиным дружим.

- А можете представить ситуацию, что финишируете с Никитой Крюковым и потом толкаете его в спину?

- Крюков! Мы все черпаем откуда-то энергию, каждый своим способом. У Никиты фишка была: притворяться больным, слепым, зеленым, уставшим, смотреть в твои глаза и питаться через них энергетикой. Когда мне это надоело, я сказал: "Никит, задолбало, иди на других тренируйся, че ты из меня энергию сосешь?" Мог апельсином в лоб запустить, специально или не специально, не знаю. Но мы были хорошей командой!

"Норвежцы за меня болели, даже когда рвал их сборную"

- Согласны, что медальный рекорд Клебо нельзя назвать полноценным?

- Будь в гонке Большунов, Клебо мог бы дрогнуть. Уже бывало такое. Психология норвежцев такова: если надавить русским характером, они ломаются. Саше точно нужно продолжать карьеру.

- Вы же ездили в феврале на Олимпиаду. Болельщики узнавали?

- На биатлоне подошла девочка русская из Ижевска, а на лыжном стадионе норвежцы узнали и стали кричать: "Петухов, Петухов!". Они за меня болели, даже когда я рвал их сборную. В Осло один фанат выпросил у меня приз, картину-сувенир. Сказал, что она позарез ему нужна. А потом прислал мне ее по почте домой. Я уж думал, может подвох какой? Не намазал ли чем? Но нет. Не знаю, что он с ней делал.

© Фото : социальные сети Алексей Петухов (справа) с семьей и Петтером Нортугом (в центре)

- С Ванкувера уже шестнадцать лет прошло.

- А с чемпионата мира в Валь-ди-Фьемме тринадцать. Те русские ребята, которые подходили в Италии, напоминали: "Ты тут чемпионом мира стал". Хотя я всегда был скромным человеком. Узнали – хорошо. Не узнали – еще лучше.

- Никакого негатива не было в Италии?

- Вы же знаете, как Клебо и другие скандинавы говорили: "Если русские приедут, мы не выйдем на старт". Ну-ну. Все вышли. Здоровались с Савелием, улыбались. Знаю, что есть предвзятость, они нас недолюбливают. Но не знаю, почему. Потому что русские - сильные и красивые, наверное. И нормальные, совестливые. Хотя, когда мы бегали, все и общались, и дружили. Да и сейчас негатива не было. Один раз итальянец только спросил: "У вас же война! Как вы сюда прилетели?" Говорю: "На самолете. Через Стамбул". И все. Предложил мне выпить.

- Вяльбе в недавнем интервью сказала, что в FIS Россию никто не ждет, кроме президента Элиаша.

- Ждут. Интересно же, когда конкуренция. Даже у нас внутри команды Саша Легков и Макс Вылегжанин почему так круто выступали? Потому что рубились, ненавидели проигрывать друг другу. Плюс популярность. Неужели интересно смотреть на одни красные комбинезоны? А то, что война… Во-первых, не война, а специальная военная операция. Во-вторых, не мы ее развязали. Хотя наши европейские "полудруги" постоянно говорят другое. Всегда ищут моменты, в которых можно нагадить. А русский человек – сильный, железный. Но, конечно, не хочется, чтобы целое поколение, те же Ардашев, Горбунов страдали. Главное, вовремя надавить на FIS, дать им по рукам.

- Нортуг вот любил нас всегда, даже напиться мог.

- Он по тяжелому пошел. Понесло так, что машину разбил, о наркотиках каких-то говорили. Подобного у нас не помню. Были ребята безбашенные, но кто-то мог колонки привезти в олимпийскую деревню. Хотя и это до ночных тусовок не доходило. Разгрузочный бокал пива выпить могли, но бухать – нет.

- В тот год, когда вы взяли бронзу Игр, Вяльбе сменила Логинова во главе федерации.

- Мы готовили коллективное письмо президенту Дмитрию Медведеву о необходимости смены руководства. Молодые были, много не понимали. Так делать нельзя.

- Жуткий скандал был. 14 лыжников сборной России сразу после Олимпиады на приеме у президента в Кремле вручают письмо.

- Спортсмены не понимают всей системы функционирования федерации. Тогда нам казалось, что нужно все менять. Не помню, кто писал это письмо. Честно говоря, не особо хотелось его подписывать. Потом сожалел. Сейчас бы этого не сделал. Хорошо еще, что пришла Елена Валерьевна, а Владимир Алексеевич остался вице-президентом. Но на будущее пожелаю спортсменам не лезть в функционирование федерации.

- Сейчас некоторые деятели считают, что и Вяльбе пора на покой.

- Все меряется результатом. У Вяльбе он есть. Сочи – выступили хорошо? Хорошо, пусть и недобрали медалей. Пхенчхан – пусть и без золота, но столько наград в сложнейшей ситуации! На следующих Играх вообще все выкосили. 2026 год – почти ничего от Вяльбе не зависело. 16 лет достаточно успешного руководства. Понятно, когда человек руководит долго, глаз замыливается. Но для этого есть команда.

- Ее, например, обвиняли в недостаточном внимании к детско-юношескому спорту в регионах.

- А как Елена Валерьевна может влиять на это? Это вотчина регионального министерства спорта. Федерация может помочь инвентарем, например. Когда на Курск напали, она мне позвонила: "Алексей, чем я могу помочь?" Подумали и в итоге поставили в школе площадку ГТО, ее очень не хватало ребятам для занятий ОФП.

- Как относитесь к объединению лыжных федераций?

- Мы многого не знаем. Не думаю, что Вяльбе уберут. Уже объединили несколько федераций, поставили успешных руководителей, но очень многое зависит от тех, кто внизу. Если будет хороший спонсор, а исполнителями останутся фанаты своего дела, то все будет нормально. Система не поменяется, просто больше контроля денег будет. Не знаю, насколько ранит Елену Валерьевну должность заместителя… Мы ее в любом случае уважаем. Не вижу какой-то критичности.

- Сами сейчас чем занимаетесь?