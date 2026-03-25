В Кремле прокомментировали сообщения о переговорах по Ирану

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия видит сообщения о якобы ведущихся переговорах по иранскому урегулированию, но судить об их достоверности трудно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Россия пока не оказывала посреднические услуги в вопросе урегулирования на Ближнем Востоке.
"Мы слышим и читаем информацию о том, что якобы какие-то идут переговоры при посредничестве целого ряда стран. Соответствуют эти сообщения действительности или нет, сказать трудно", - сказал пресс-секретарь президента РФ "Первому каналу".
Вашингтон ранее заявил, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта. В СМИ писали, что США предложили план из 15 пунктов по этому вопросу, а в МАГАТЭ заявили, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. Эта информация пока не подтверждалась Тегераном.