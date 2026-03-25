Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/peregovory-2082738528.html
Посол Ирана в России заявил, что Тегеран не ведет переговоров с Вашингтоном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080177004_0:202:2906:1837_1920x0_80_0_0_9532dbd3b1f8c79904f3abd9e3c3a956.jpg
https://ria.ru/20260325/ssha-2082734214.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080177004_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_890430e20e361000992ceedceb05935c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКазем Джалили
Казем Джалили - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Казем Джалили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Тегеран не ведет переговоров с Вашингтоном, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"То, что я знаю. Та информация, которой я обладаю… наш министр иностранных дел говорит, а также наш спикер по МИД говорит… все говорят о том, что никаких переговоров на сегодня с американской стороной нет", - сказал дипломат в эфире Первого канала.
Трамп в понедельник заявил, что США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что переговоров с США не было.
Джалали отметил, что заявления американского президента Дональда Трампа зачастую бывают очень противоречивыми.
По его словам, за более чем 20 дней агрессии США и Израиля в отношении Ирана никаких переговоров у Тегерана не было.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала