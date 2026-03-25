Экономист назвала условия получения пенсии для тех, кто ни дня не работал

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Отсутствие трудового стажа не оставляет человека без пенсии, но существенно меняет ее размер и сроки назначения. О том, на какие выплаты могут рассчитывать россияне, никогда не работавшие официально, агентству "Прайм" рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«
“Если человек не имеет трудового стажа и даже не работал ни одного дня, он все равно может рассчитывать на пенсию, но не на пенсию по старости, а на социальную пенсию на пять лет позже общепринятого пенсионного возраста”, — рассказала она.
Россиянам рассказали, как "серая" зарплата влияет на пенсию
Для женщин этот порог наступает в 65 лет, для мужчин — в 70 лет.
Размер социальной пенсии заметно ниже страховой. Как пояснила экономист, по данным Социального фонда России на 1 января 2025 года, средняя страховая пенсия по старости составляла около 24,8 тысячи рублей, тогда как средняя социальная пенсия — чуть более 13,5 тысячи рублей.
Однако государство гарантирует, что доход неработающего пенсионера не будет ниже регионального прожиточного минимума. В этом случае предусмотрена социальная доплата. При расчете учитываются все денежные выплаты, но не берутся в расчет меры поддержки, предоставляемые в натуральной форме.