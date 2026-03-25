В Новосибирской области не фиксируют новых очагов пастереллеза
В Новосибирской области уже 20 дней не фиксировали новых очагов пастереллеза
НОВОСИБИРСК, 25 мар – РИА Новости. Новые случаи возникновения очагов пастереллеза в Новосибирской области, где в связи с распространением заболевания действует режим ЧС, не фиксируются уже 20 дней, начата дезинфекция, сообщает облправительство.
"Новых случаев возникновения очагов пастереллеза на территории региона не фиксируется", - говорится в сообщении.
В облправительстве отмечают, что во всех пострадавших населенных пунктах продолжает действовать карантин. На въезде в них работают пункты контроля, автотранспорт проходит обязательную санобработку.
"В фермерских и личных подсобных хозяйствах начаты работы по механической очистке и дезинфекции", - говорится в сообщении.
В Новосибирской области
с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
.
Как заявил он накануне, все очаги и зоны риска распространения пастереллеза в Новосибирской области ликвидированы.