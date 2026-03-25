В Новосибирской области не фиксируют новых очагов пастереллеза - РИА Новости, 25.03.2026
14:19 25.03.2026
В Новосибирской области не фиксируют новых очагов пастереллеза
В Новосибирской области не фиксируют новых очагов пастереллеза - РИА Новости, 25.03.2026
В Новосибирской области не фиксируют новых очагов пастереллеза
Новые случаи возникновения очагов пастереллеза в Новосибирской области, где в связи с распространением заболевания действует режим ЧС, не фиксируются уже 20... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T14:19:00+03:00
2026-03-25T14:19:00+03:00
происшествия
новосибирская область
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081162764_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8a06e49bfda6caf37f7c08d3462d6aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Происшествия, Новосибирская область, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В Новосибирской области не фиксируют новых очагов пастереллеза

В Новосибирской области уже 20 дней не фиксировали новых очагов пастереллеза

© РИА Новости / Александр Кряжев | Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота
Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота
НОВОСИБИРСК, 25 мар – РИА Новости. Новые случаи возникновения очагов пастереллеза в Новосибирской области, где в связи с распространением заболевания действует режим ЧС, не фиксируются уже 20 дней, начата дезинфекция, сообщает облправительство.
"Новых случаев возникновения очагов пастереллеза на территории региона не фиксируется", - говорится в сообщении.
В облправительстве отмечают, что во всех пострадавших населенных пунктах продолжает действовать карантин. На въезде в них работают пункты контроля, автотранспорт проходит обязательную санобработку.
"В фермерских и личных подсобных хозяйствах начаты работы по механической очистке и дезинфекции", - говорится в сообщении.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Как заявил он накануне, все очаги и зоны риска распространения пастереллеза в Новосибирской области ликвидированы.
ПроисшествияНовосибирская областьСергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
