Юрист рассказал, что грозит за неоплату парковки из-за проблем со связью

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские водители в случае проблем со связью могут оплатить парковку через смс-сообщение или звонок в службу парковки и тем самым избежать штрафов за неуплату, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"По общему правилу технические сбои мобильной связи или приложения не считаются уважительной причиной, и суды обычно встают на сторону парковочной службы. Обязанность оплатить парковку лежит на водителе, и следует использовать другие доступные способы оплаты, такие как смс или звонок в службу парковки", - рассказал Хаминский

В качестве примера юрист привел парковочные места в Москве , оснащенные информационными стеллами, на которых указан номер парковки и способ ее оплаты. Кроме того, он напомнил, что в некоторых случаях парковку можно оплатить позже. В частности, в приложении "Парковки России" водитель может изменить время начала парковки на более раннее при условии, что оплата прошла до 23.59.

"В любом случае имеет смысл зафиксировать сбой в работе мобильного приложения, сделать скриншоты экрана с ошибкой, времени попытки оплаты и доказательства попыток оплаты", - отметил Хаминский.

Юрист также дал рекомендации водителям, которым пришел штраф за просроченную парковку.