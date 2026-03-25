Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:51 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/parkovka-2082741950.html
Юрист рассказал, что грозит за неоплату парковки из-за проблем со связью
Юрист рассказал, что грозит за неоплату парковки из-за проблем со связью
александр хаминский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847646650_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_61942790c523d0b9912b1afa81f27ae8.jpg
https://ria.ru/20260324/parfyus-2082525639.html
https://ria.ru/20260322/golubi-2082216720.html
Юрист рассказал, что грозит за неоплату парковки из-за проблем со связью

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские водители в случае проблем со связью могут оплатить парковку через смс-сообщение или звонок в службу парковки и тем самым избежать штрафов за неуплату, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"По общему правилу технические сбои мобильной связи или приложения не считаются уважительной причиной, и суды обычно встают на сторону парковочной службы. Обязанность оплатить парковку лежит на водителе, и следует использовать другие доступные способы оплаты, такие как смс или звонок в службу парковки", - рассказал Хаминский.
В качестве примера юрист привел парковочные места в Москве, оснащенные информационными стеллами, на которых указан номер парковки и способ ее оплаты. Кроме того, он напомнил, что в некоторых случаях парковку можно оплатить позже. В частности, в приложении "Парковки России" водитель может изменить время начала парковки на более раннее при условии, что оплата прошла до 23.59.
"В любом случае имеет смысл зафиксировать сбой в работе мобильного приложения, сделать скриншоты экрана с ошибкой, времени попытки оплаты и доказательства попыток оплаты", - отметил Хаминский.
Юрист также дал рекомендации водителям, которым пришел штраф за просроченную парковку.
"Если штраф все-таки пришел, его можно попробовать обжаловать в течение десяти дней в местном органе, выписавшем штраф, приложив доказательства попыток оплаты. Однако судебная практика показывает, что отмена штрафа по причине не работавшей мобильной связи является крайне редким случаем", - заключил Хаминский.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала