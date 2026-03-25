Юрист рассказал, что грозит за неоплату парковки из-за проблем со связью
Юрист рассказал, что грозит за неоплату парковки из-за проблем со связью - РИА Новости, 25.03.2026
Юрист рассказал, что грозит за неоплату парковки из-за проблем со связью
Российские водители в случае проблем со связью могут оплатить парковку через смс-сообщение или звонок в службу парковки и тем самым избежать штрафов за неуплату. РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T02:51:00+03:00
2026-03-25T02:51:00+03:00
2026-03-25T02:51:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
москва
московская область (подмосковье)
москва, московская область (подмосковье), александр хаминский
Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский
Юрист рассказал, что грозит за неоплату парковки из-за проблем со связью
РИА Новости: оплатить парковку в случае проблем со связью можно через смс
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские водители в случае проблем со связью могут оплатить парковку через смс-сообщение или звонок в службу парковки и тем самым избежать штрафов за неуплату, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"По общему правилу технические сбои мобильной связи или приложения не считаются уважительной причиной, и суды обычно встают на сторону парковочной службы. Обязанность оплатить парковку лежит на водителе, и следует использовать другие доступные способы оплаты, такие как смс или звонок в службу парковки", - рассказал Хаминский
.
В качестве примера юрист привел парковочные места в Москве
, оснащенные информационными стеллами, на которых указан номер парковки и способ ее оплаты. Кроме того, он напомнил, что в некоторых случаях парковку можно оплатить позже. В частности, в приложении "Парковки России" водитель может изменить время начала парковки на более раннее при условии, что оплата прошла до 23.59.
"В любом случае имеет смысл зафиксировать сбой в работе мобильного приложения, сделать скриншоты экрана с ошибкой, времени попытки оплаты и доказательства попыток оплаты", - отметил Хаминский.
Юрист также дал рекомендации водителям, которым пришел штраф за просроченную парковку.
"Если штраф все-таки пришел, его можно попробовать обжаловать в течение десяти дней в местном органе, выписавшем штраф, приложив доказательства попыток оплаты. Однако судебная практика показывает, что отмена штрафа по причине не работавшей мобильной связи является крайне редким случаем", - заключил Хаминский.