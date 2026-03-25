Овчинский: согласован внешний облик бизнес-центра на Волоколамском шоссе

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Власти Москвы согласовали архитектурно-градостроительную концепцию бизнес-центра на Волоколамском шоссе, 32 в районе Щукино на северо-западе города, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Высота делового комплекса составит 22 этажа, а общая площадь здания превысит 67 тысяч квадратных метров. На отведенном под строительство участке на Волоколамском шоссе прежде находилась газозаправочная станция, уточнил глава департамента.

"С появлением офисов на месте территории, которая использовалась под промышленность, заработает и общественная инфраструктура. Первый этаж бизнес-центра отведен под ритейл – там расположатся кафе, аптеки, супермаркет. Прилегающая территория станет современным многофункциональным пространством: будут организованы прогулочные маршруты, высажены растения", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Автором архитектурной концепции нового делового центра от девелопера Forma является бюро Parsec, добавил министр столичного правительства. Архитекторы вдохновлялись природным окружением, на что указывают в том числе скругленные формы и преобладание зеленого и голубого в цветовом оформлении фасадов здания, проектом предусмотрено также витражное остекление.

Территорию вокруг бизнес-центра площадью 0,85 гектара благоустроят, в частности, будет построен открытый амфитеатр на 20 метров в длину и 5,5 метра в высоту. Кроме того, здесь разобьют рекреационные зоны, создадут велопарковки, разместят элементы геопластики, обратил внимание Овчинский. На Волоколамском шоссе рядом с новым деловым комплексом возведут также подземный паркинг на 134 машино-места и наземную парковку, рассчитанную на 16 автомобилей.

Forma – московская девелоперская компания, входящая в ГК ПИК, которая специализируется на строительстве жилья бизнес- и премиум-сегментов и возведении офисной недвижимости.