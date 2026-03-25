Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/ovchinskiy-2082722663.html
Овчинский: согласован внешний облик бизнес-центра на Волоколамском шоссе
Овчинский: согласован внешний облик бизнес-центра на Волоколамском шоссе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:204:1706:1164_1920x0_80_0_0_000d7b200117f9e9f831ea0e7d09e5e3.jpg
https://ria.ru/20260324/ovchinskiy-2082516372.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:44:1706:1324_1920x0_80_0_0_927e4fe53e8e8e8665f39f2bbd7501bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Овчинский: согласован внешний облик бизнес-центра на Волоколамском шоссе

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Власти Москвы согласовали архитектурно-градостроительную концепцию бизнес-центра на Волоколамском шоссе, 32 в районе Щукино на северо-западе города, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Высота делового комплекса составит 22 этажа, а общая площадь здания превысит 67 тысяч квадратных метров. На отведенном под строительство участке на Волоколамском шоссе прежде находилась газозаправочная станция, уточнил глава департамента.
"С появлением офисов на месте территории, которая использовалась под промышленность, заработает и общественная инфраструктура. Первый этаж бизнес-центра отведен под ритейл – там расположатся кафе, аптеки, супермаркет. Прилегающая территория станет современным многофункциональным пространством: будут организованы прогулочные маршруты, высажены растения", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Автором архитектурной концепции нового делового центра от девелопера Forma является бюро Parsec, добавил министр столичного правительства. Архитекторы вдохновлялись природным окружением, на что указывают в том числе скругленные формы и преобладание зеленого и голубого в цветовом оформлении фасадов здания, проектом предусмотрено также витражное остекление.
Территорию вокруг бизнес-центра площадью 0,85 гектара благоустроят, в частности, будет построен открытый амфитеатр на 20 метров в длину и 5,5 метра в высоту. Кроме того, здесь разобьют рекреационные зоны, создадут велопарковки, разместят элементы геопластики, обратил внимание Овчинский. На Волоколамском шоссе рядом с новым деловым комплексом возведут также подземный паркинг на 134 машино-места и наземную парковку, рассчитанную на 16 автомобилей.
Forma – московская девелоперская компания, входящая в ГК ПИК, которая специализируется на строительстве жилья бизнес- и премиум-сегментов и возведении офисной недвижимости.
Программа реновации в районе Щукино охватывает 42 многоквартирных дома старого жилфонда, во всем Северо-Западном округе – 432 здания.
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Овчинский: свыше 850 домов снесли в Москве по программе реновации
24 марта, 13:05
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала