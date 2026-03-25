https://ria.ru/20260325/onkoskrining-2082808026.html
Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 28 марта
2026-03-25T12:52:00+03:00
новости подмосковья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149882/94/1498829495_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_08ee2df1b78a00eb112951997e47d9d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149882/94/1498829495_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_c06c5ccc349463cd7e1b88b1a6af81ab.jpg
В онкоцентрах Подмосковья 28 марта состоится День открытых дверей
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. День открытых дверей пройдет в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья 28 марта, у жителей региона будет возможность пройти бесплатный онкоскрининг, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Жители старше 18 лет смогут проконсультироваться с врачом-онкологом, проверить новообразования на коже и пройти скрининг для выявления рисков онкозаболеваний дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Для женщин предусмотрены цитологическое исследование, маммографию или УЗИ молочных желез в зависимости от возраста пациентки. Мужчины смогут сдать ПСА-тест для оценки рисков рака предстательной железы.
"Прохождение онкоскрининга – это не просто медицинская рекомендация, а осознанный шаг к сохранению собственного здоровья. Своевременная диагностика позволяет обнаружить патологию на этапе, когда лечение занимает меньше времени и дает максимальный эффект, а значит шанс на выздоровление. Мы создаем максимально комфортные условия для прохождения профилактических осмотров, делая их доступными для каждого жителя региона. В эти выходные в Подмосковье пройдет еще один День открытых дверей в ЦАОПах региона. С начала года такой возможностью воспользовались более 1,5 тысячи человек", – подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области-министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба ведомства.
День открытых дверей состоится 28 марта с 09.00 до 14.00. Для участия необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС, СНИЛС, а также результаты предыдущих обследований (при наличии).