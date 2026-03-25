Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 28 марта - РИА Новости, 25.03.2026
12:52 25.03.2026
Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 28 марта
Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 28 марта

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. День открытых дверей пройдет в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья 28 марта, у жителей региона будет возможность пройти бесплатный онкоскрининг, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Жители старше 18 лет смогут проконсультироваться с врачом-онкологом, проверить новообразования на коже и пройти скрининг для выявления рисков онкозаболеваний дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Для женщин предусмотрены цитологическое исследование, маммографию или УЗИ молочных желез в зависимости от возраста пациентки. Мужчины смогут сдать ПСА-тест для оценки рисков рака предстательной железы.
"Прохождение онкоскрининга – это не просто медицинская рекомендация, а осознанный шаг к сохранению собственного здоровья. Своевременная диагностика позволяет обнаружить патологию на этапе, когда лечение занимает меньше времени и дает максимальный эффект, а значит шанс на выздоровление. Мы создаем максимально комфортные условия для прохождения профилактических осмотров, делая их доступными для каждого жителя региона. В эти выходные в Подмосковье пройдет еще один День открытых дверей в ЦАОПах региона. С начала года такой возможностью воспользовались более 1,5 тысячи человек", – подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области-министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба ведомства.
День открытых дверей состоится 28 марта с 09.00 до 14.00. Для участия необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС, СНИЛС, а также результаты предыдущих обследований (при наличии).
