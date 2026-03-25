В Пулково 30 рейсов задержали более чем на два часа из-за ограничений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Тридцать рейсов задержано на вылет на более чем два часа в "Пулково" из-за временных ограничений, 15 рейсов отменено, информирует пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково").

"К сожалению, закрытое небо вносит корректировки в расписание. На текущий момент задержано на вылет более двух часов - 30 рейсов, отменено - 15", - говорится в сообщении.