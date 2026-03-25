10:00 25.03.2026
ОК зафиксировали рост рекламной активности на аудиторию старше 35 лет
Социальная сеть Одноклассники проанализировала динамику рекламной активности брендов на платформе и зафиксировала рост интереса рекламодателей к аудитории старше 35 лет.
По данным платформы, в период с начала 2026 года общее число рекламных кампаний, нацеленных на пользователей в возрасте более 35 лет, увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а общее число показов рекламы на эту аудиторию выросло на 19% год к году. Количество рекламодателей, запускающих кампании с настройками, включающими пользователей старше 35, увеличилось на 2%. Доля показов рекламы на эту аудиторию в общем объеме показов превысила 90%.
Одноклассники - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Число регистраций в ОК за неделю выросло на 20%
18 февраля, 11:29
Наиболее заметный рост показов на аудиторию старше 35 лет в начале 2026 года показали категории: "Здоровье и здоровый образ жизни", "Образование", "Покупки", "Новости и политика", "Недвижимость", "Еда и напитки", а также "Игры".
"Мы видим устойчивый рост интереса брендов к аудитории старше 35 лет в Одноклассниках. Этот сегмент органически растет и остается одним из самых активных на платформе — люди больше читают, смотрят и взаимодействуют с контентом. Кроме того, пользователи этой возрастной категории демонстрируют высокий отклик на рекламные предложения и чаще переходят к целевым действиям", – комментирует Игорь Инкулец, руководитель группы по рекламной монетизации в ОК.
Самый популярный канал размещения у рекламодателей – лента ОК, а наиболее распространенный формат — лид-формы, которые позволяют собирать заявки и измерять отклик аудитории в рамках рекламной кампании.
Девушка использует ноутбук - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
ОК и Департамент здравоохранения Москвы откроют проект "Я выбираю здоровье"
12 декабря 2025, 11:05
 
