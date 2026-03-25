В Одессе микроавтобус военкомата сбил пенсионерку

"В Одессе микроавтобус ТЦК (военкомата – ред.), сдавая назад, сбил и переехал пенсионерку во дворе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По его информации, женщину в тяжелом состоянии увезла машина скорой помощи.

В Одесском областном военкомате заявили, что обстоятельства ДТП устанавливаются. "Руководством Одесского областного ТЦК назначена служебная проверка. Обеспечивается полное содействие правоохранительным органам для установления объективной истины по факту произошедшего", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook*.