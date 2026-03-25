В Одессе микроавтобус военкомата сбил пенсионерку

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Микроавтобус военкомата в Одессе на юге Украины сбил пенсионерку, женщину в тяжелом состоянии увезли медики, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«
"В Одессе микроавтобус ТЦК (военкомата – ред.), сдавая назад, сбил и переехал пенсионерку во дворе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По его информации, женщину в тяжелом состоянии увезла машина скорой помощи.
В Одесском областном военкомате заявили, что обстоятельства ДТП устанавливаются. "Руководством Одесского областного ТЦК назначена служебная проверка. Обеспечивается полное содействие правоохранительным органам для установления объективной истины по факту произошедшего", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
