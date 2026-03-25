Новак призвал принять меры для недопущения роста цен на АЗС

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Цены на нефтепродукты в мире выросли, важно обеспечить стабильность на внутреннем рынке РФ, в кратчайшие сроки принять необходимые инструменты, в том числе для недопущения роста цен на АЗС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сегодня очень выросли цены на нефтепродукты ... это накладывает также свой отпечаток, в том числе не только на возможности получения дополнительных доходов со стороны наших энергетических компаний, но и на то, чтобы обеспечить стабильность нашего внутреннего рынка", - сказал он.