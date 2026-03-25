Что Нострадамус писал о всей истории России

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. На протяжении столетий исследователи пытались найти в четверостишиях предсказателя Мишеля Нострадамуса отражение судеб целых государств. Не стала исключением и Россия.

По мнению толкователей, ей Нострадамус посвятил немало пророчеств.

Чумной доктор предсказал революцию

Среди современников Нострадамус прославился в первую очередь как врач, который довольно эффективно боролся с чумой, бушевавшей на юге Франции в 40-х годах XVI века.

Книгу, сделавшую его знаменитым, — "Пророчества" (в более современных переводах "Центурии") — издали в 1555 году. В ней собраны четверостишия — катрены, написанные на французском (иногда с вкраплениями латыни и других языков), в которых образно и иносказательно описываются предрекаемые автором сборника события.

Критики указывают на то, что многие его предсказания, вошедшие в знаменитые "Центурии", пространны и полны метафор. Тем не менее существует несколько предсказаний, которые чаще всего упоминаются как самые яркие случаи совпадений с реальными историческими фактами.

Первое — это смерть короля Генриха II на рыцарском турнире. Второе — великий лондонский пожар, случившийся в 1666-м. Третье — Великая французская революция (1789-1799 годы).

Петр I

В источниках, опирающихся на "Предсказания", встречаются утверждения, что Нострадамус мог предвидеть эпоху Петра I — русского царя, а затем императора, ставшего символом грандиозных перемен, произошедших в нашей стране. Часто упоминают катрены, где фигурирует "северная земля" и "великий преобразователь", который откроет "окно" в иные края.

Одна из популярных версий: Нострадамус предвидел приход к власти некоего сильного реформатора из северной страны, который перевернет жизнь своего государства, выведет его на новые рубежи, создаст могучий флот и "сольет Восток и Запад".

Ленин и Сталин

В девятом катрене восьмой центурии некоторые толкователи проследили намек на борьбу за власть после Ленина и последующие репрессии:

© РИА Новости Перейти в медиабанк Генеральный секретарь ЦК КПСС Иосиф Сталин, председатель ЦИК СССР Михаил Калинин, нарком по военным и морским делам, председатель РВС СССР Климент Ворошилов среди делегатов XVI съезда ВКП(б) в Москве, 26 июня 1930 года

"Чтобы поддержать труды великой кепки да и расчистить место, выйдут красные и истребят семью почти до последнего. Так красные красных красным уничтожат".

Также связывают с СССР и строки из другого четверостишия. В нем упоминается некий "неведомый третий правитель загадочной, варварской, страшной страны", и Нострадамус добавляет: "его же соратники им же убиты, и старость его только ад сохранит".

Согласно сторонникам прорицателя, Сталин — "третий правитель" после Ленина — действительно был одинок в последние годы, не доверял ближайшему окружению, а его смерть породила множество загадок.

Конфликт на Украине

Одно из предсказаний пугающе напоминает нынешнюю ситуацию на Украине.

"Из-за долгой войны вся армия истощилась, и у них не осталось денег для солдат. Вместо золота и серебра они будут чеканить кожаные монеты, галльскую медь и полумесяц", — писал Нострадамус.

Истощение украинской армии связывается с сокращением США военной помощи, а также нехваткой людских ресурсов. Вспыхнувший конфликт на Ближнем Востоке заставил Штаты направить в регион все современное вооружение.

В Киеве уже не скрывают: ситуация очень сложная.

Золотой век и триумф "восточного человека"

Существуют у Нострадамуса предсказания, которые некоторые комментаторы относят к будущему России. Согласно их прочтению , с 2014 года страна вступает в полосу, ведущую к "золотому веку":

"Трудней этот год, чем был предыдущий, для Вести, для Церкви, без Бога идущей. Разруха и ссоры, как правило, зря, но тьма отомрет, и займется заря…"

Якобы после периода испытаний наступит эпоха, "когда то, что будет, никогда не было таким прекрасным, <…> второй век Сатурна — Золотой Век".

К будущему России и конфликту с Европой относят и такой катрен:

"Восточный человек покинет свою резиденцию, чтобы пройти Апеннины и навестить Галлию. Пронзит небо, воды и снег и каждого поразит своим жезлом".

Триумф "восточного человека" тут предсказан однозначно: поражение Европы в лице Галлии оказывается очевидным.