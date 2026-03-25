В Норвегии заявили, что президент FIS поддерживает российских лыжников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш поддерживает Россию в вопросе допуска, поэтому назначение депутата Госдумы Дмитрия Свищева на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России может не повлиять на шансы лыжников РФ вернуться на международную арену.

"У России есть поддержка со стороны президента FIS Йохана Элиаша в вопросе полного возвращения, поэтому в краткосрочной перспективе это может не повлиять на ее шансы", - сказал Сальтведт.

"Но если Свищев и российская федерация хотят в ближайшие годы расширять свое влияние на международной арене, включая возможное избрание в совет FIS, ему придется демонстрировать более взвешенный подход к внешнему миру", - отметил Сальтведт.