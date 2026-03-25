В Норвегии заявили, что президент FIS поддерживает российских лыжников
В Норвегии заявили, что президент FIS поддерживает российских лыжников - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
В Норвегии заявили, что президент FIS поддерживает российских лыжников
Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан...
2026-03-25T13:16:00+03:00
2026-03-25T13:16:00+03:00
2026-03-25T13:22:00+03:00
россия
спорт, россия, елена вяльбе, спортивный арбитражный суд (cas), госдума рф, федерация лыжных гонок россии (флгр)
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Елена Вяльбе, Спортивный арбитражный суд (CAS), Госдума РФ, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
В Норвегии заявили, что президент FIS поддерживает российских лыжников
Сальтведт: у России есть поддержка со стороны президента FIS Элиаша
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш поддерживает Россию в вопросе допуска, поэтому назначение депутата Госдумы Дмитрия Свищева на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России может не повлиять на шансы лыжников РФ вернуться на международную арену.
Свищев в понедельник был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России
, сменив в этой должности президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе
. Также Свищев единогласно выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В случае избрания он станет председателем федерации, а Вяльбе будет заместителем, курирующим лыжные гонки.
"У России есть поддержка со стороны президента FIS Йохана Элиаша в вопросе полного возвращения, поэтому в краткосрочной перспективе это может не повлиять на ее шансы", - сказал Сальтведт.
"Но если Свищев и российская федерация хотят в ближайшие годы расширять свое влияние на международной арене, включая возможное избрание в совет FIS, ему придется демонстрировать более взвешенный подход к внешнему миру", - отметил Сальтведт.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS)
признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.