Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии заявили, что президент FIS поддерживает российских лыжников - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
13:16 25.03.2026 (обновлено: 13:22 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/norvegija-2082812504.html
В Норвегии заявили, что президент FIS поддерживает российских лыжников
В Норвегии заявили, что президент FIS поддерживает российских лыжников - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
В Норвегии заявили, что президент FIS поддерживает российских лыжников
Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан... РИА Новости Спорт, 25.03.2026
2026-03-25T13:16:00+03:00
2026-03-25T13:22:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
елена вяльбе
спортивный арбитражный суд (cas)
госдума рф
федерация лыжных гонок россии (флгр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030867_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_4197cc4763f14882e3b38b7ab5fc56d3.jpg
https://ria.ru/20260324/lyzhi-2082571453.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030867_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_15a3e4b5216b9d4a697b97ac5dddc1f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, елена вяльбе, спортивный арбитражный суд (cas), госдума рф, федерация лыжных гонок россии (флгр)
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Елена Вяльбе, Спортивный арбитражный суд (CAS), Госдума РФ, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
В Норвегии заявили, что президент FIS поддерживает российских лыжников

Сальтведт: у России есть поддержка со стороны президента FIS Элиаша

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев назимних Олимпийских играх 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев на зимних Олимпийских играх 2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев назимних Олимпийских играх 2026. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш поддерживает Россию в вопросе допуска, поэтому назначение депутата Госдумы Дмитрия Свищева на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России может не повлиять на шансы лыжников РФ вернуться на международную арену.
Свищев в понедельник был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе. Также Свищев единогласно выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В случае избрания он станет председателем федерации, а Вяльбе будет заместителем, курирующим лыжные гонки.
"У России есть поддержка со стороны президента FIS Йохана Элиаша в вопросе полного возвращения, поэтому в краткосрочной перспективе это может не повлиять на ее шансы", - сказал Сальтведт.
"Но если Свищев и российская федерация хотят в ближайшие годы расширять свое влияние на международной арене, включая возможное избрание в совет FIS, ему придется демонстрировать более взвешенный подход к внешнему миру", - отметил Сальтведт.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.
Лыжные гонкиСпортРоссияЕлена ВяльбеСпортивный арбитражный суд (CAS)Госдума РФФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    4
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    МБА
    73
    91
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Локомотив-Кубань
    63
    104
  • Теннис
    Завершен
    Е. Рыбакина
    Д. Пегула
    266
    634
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала