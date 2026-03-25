Борт летного отряда "Россия" вылетел из Нью-Йорка в Вашингтон

НЬЮ-ЙОРК, 25 мар - РИА Новости. Самолет специального летного отряда "Россия" вылетел из Нью-Йорка в Вашингтон на фоне сообщений о визите российской парламентской делегации в США, сообщает корреспондент РИА Новости.
Борт Ил-96-300 вылетел из аэропорта имени Джона Кеннеди в 14:52 по нью-йоркскому времени (21:52 мск) и, согласно данным сервисов отслеживания полетов, должен совершить посадку в вашингтонском аэропорту Даллес через 40–50 минут.
Борт пробыл в аэропорт около двух часов после того, как ранее приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в 12:28 по местному времени (19:28 мск).
На борту, предположительно, группа депутатов из разных фракций, возглавляет делегацию заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия").
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты парламентариев России и США действительно необходимы, если они состоятся, это можно приветствовать.
По данным источников газеты "Ведомости", ранее сообщалось, что депутаты Госдумы направятся в США в ближайшее время.