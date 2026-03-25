"Он обеспокоен". В США рассказали, чего боится Нетаньяху

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается, что США заключат соглашение с Ираном без учета интересов Тель-Авива, сообщает портал Axios со ссылкой на израильские источники.
"Он обеспокоен тем, что Трамп может заключить сделку, которая не будет соответствовать целям Израиля", — говорится в материале.
По словам собеседников издания, соглашение может включать в себя существенные уступки и ограничение возможностей Тель-Авива по нанесению ударов по иранской территории.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Сегодня газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива, ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер".
