Мужчину, порезавшего ножом женщину в Москве, нашли мертвым

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мужчина, изрезавший возлюбленную в квартире на севере Москвы, найден мертвым, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В пресс-службе столичного главка МВД РФ уточнили, что мужчина после совершения преступления оставил предсмертную записку, в которой указал, что в его смерти следует винить потерпевшую, и скрылся.