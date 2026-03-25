В Ростове задержали мужчину, выстрелившего пять раз в незнакомца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Полицейские задержал мужчину, который во время словестного конфликта пять раз выстрелил в незнакомца в Ростове-на-Дону, пострадавший госпитализирован, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.

В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 46-летнего местного жителя с травмами головы, плеча и предплечья.

« "Прибывшие на место полицейские установили, что между ранее незнакомыми мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник применил предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и произвел пять выстрелов в сторону потерпевшего", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения.

В результате подозреваемый был задержан. Им оказался 32-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Разрешения на хранение и ношение оружия мужчина не имеет.