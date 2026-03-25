Путина пригласили в Музей истории военной формы

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Директор Музея истории военной формы Елена Синицина пригласила президента России Владимира Путина посетить центральное здание музея на Большой Никитской улице в Москве.
Глава государства в среду вручил премии президента РФ для молодых деятелей культуры и премии за произведения и проекты для детей и юношества. Торжественная церемония, приуроченная ко Дню работника культуры, состоялась в Екатерининском зале Кремля. Музей истории военной формы стал лауреатом премии в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества за вклад в формирование исторической памяти, патриотическое воспитание детей и молодежи.
"Уважаемый Владимир Владимирович, я бы очень хотела пригласить вас в наш музей. Наше центральное здание находится на Большой Никитской - это в двух минутах от Кремля. Мы можем с вами дойти туда просто пешком. Уверяю вас - вы такого еще нигде не видели", - обратилась к президенту Синицина на церемонии награждении.
Музей истории военной формы – уникальный комплекс музеев, включающий Музей военной формы на Большой Никитской улице в Москве, Музей московских стрельцов в Лаврушинском переулке и ряд площадок в регионах России. Главной целью музея является стимулирование интереса к изучению военной истории Отечества и готовность встать на его защиту.
