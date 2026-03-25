Нежилое помещение в районе Якиманка выставили на торги в Москве

© Фото : Пресс-служба московского департамента по конкурентной политике

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Нежилое помещение площадью 198 квадратных метров в Центральном административном округе Москвы выставили на торги, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.

"Приобретение коммерческой недвижимости в историческом центре Москвы через городские торги — стратегический шаг для предпринимателей, желающих начать или расширить бизнес. Сейчас в районе Якиманка доступно крупное нежилое помещение свободного назначения площадью 198 квадратных метров", - сообщил Пуртов, его слова приводит пресс-служба ДКП.

Он уточнил, что такое местоположение может дать бизнесу ряд конкурентных преимуществ: близость к знаковым достопримечательностям столицы — Московскому Кремлю, храму Христа Спасителя, Парку Горького и Третьяковской галерее — потенциально обеспечивает высокий пешеходный трафик.

"Рядом с объектом находятся несколько станций метро — „Полянка“, „Третьяковская“ и „Новокузнецкая“. Заявочная кампания завершится 16 апреля, а открытый аукцион пройдет 28 апреля", — подчеркнул Пуртов.

Помещение находится в двухэтажном здании по адресу: Старомонетный переулок, дом 9, строение 1. Оно расположено на втором этаже и имеет отдельный вход с первого этажа.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения "Главный дом городской усадьбы, 1819-1822 гг., 1899 г., архитектор А. А. Бирюков". Любые работы здесь должны проводиться под контролем специалистов департамента культурного наследия столицы.

Аукцион пройдет на электронной площадке "Росэлторг". Для участия потребуются регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.