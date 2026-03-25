17:42 25.03.2026
Нежилое помещение в районе Якиманка выставили на торги в Москве
Москва, Кирилл Пуртов, «Росэлторг»
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Нежилое помещение площадью 198 квадратных метров в Центральном административном округе Москвы выставили на торги, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.
"Приобретение коммерческой недвижимости в историческом центре Москвы через городские торги — стратегический шаг для предпринимателей, желающих начать или расширить бизнес. Сейчас в районе Якиманка доступно крупное нежилое помещение свободного назначения площадью 198 квадратных метров", - сообщил Пуртов, его слова приводит пресс-служба ДКП.
Более 200 машино-мест выставили на торги в столичном районе Куркино - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Более 200 машино-мест выставили на торги в столичном районе Куркино
20 марта, 07:20
Он уточнил, что такое местоположение может дать бизнесу ряд конкурентных преимуществ: близость к знаковым достопримечательностям столицы — Московскому Кремлю, храму Христа Спасителя, Парку Горького и Третьяковской галерее — потенциально обеспечивает высокий пешеходный трафик.
"Рядом с объектом находятся несколько станций метро — „Полянка“, „Третьяковская“ и „Новокузнецкая“. Заявочная кампания завершится 16 апреля, а открытый аукцион пройдет 28 апреля", — подчеркнул Пуртов.
Помещение находится в двухэтажном здании по адресу: Старомонетный переулок, дом 9, строение 1. Оно расположено на втором этаже и имеет отдельный вход с первого этажа.
Здание является объектом культурного наследия регионального значения "Главный дом городской усадьбы, 1819-1822 гг., 1899 г., архитектор А. А. Бирюков". Любые работы здесь должны проводиться под контролем специалистов департамента культурного наследия столицы.
Аукцион пройдет на электронной площадке "Росэлторг". Для участия потребуются регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" публикуется информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.
На торги выставили три нежилых помещения в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
На торги выставили три нежилых помещения в центре Москвы
24 марта, 15:46
 
