В МВД рассказали об уголовных делах против подростков в 2025 году в Москве

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уголовные дела в отношении четверых несовершеннолетних за попытки поджога и покушения на убийство возбуждены в 2025 году в Москве, установлено, что во всех случаях подростки действовали под дистанционным влиянием преступников, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.