В Москве врачи спасли ребенка с болями в груди и свистящим дыханием
https://ria.ru/20260323/moskva-2082372970.html
В Москве врачи спасли мальчика, у которого в бронхах застряли орехи
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Московские врачи из детской больницы имени Башляевой спасли мальчика, у которого в бронхах застряли орехи, сообщает столичный департамент здравоохранения.
"В детскую больницу имени Башляевой поступил мальчик с пугающими симптомами: одышка, свистящее дыхание, жалобы на боль в груди. Врачи приняли решение делать бронхоскопию. Когда медики заглянули внутрь дыхательных путей, картина прояснилась: в бронхах застряли орехи", - говорится в сообщении в канале MAX
Уточняется, что мальчик поперхнулся орехами во время еды.
"Наши врачи действовали ювелирно: с помощью бронхоскопа и специальных щипцов они аккуратно извлекли кусочки орехов. Никаких разрезов — только эндоскопическая работа на грани искусства", - подчеркнули в детской больнице.
Отмечается, что ребенок провел некоторое время под наблюдением врачей, прошел контрольные осмотры, и его выписали домой в хорошем самочувствии.