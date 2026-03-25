В Москве врачи спасли ребенка с болями в груди и свистящим дыханием

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Московские врачи из детской больницы имени Башляевой спасли мальчика, у которого в бронхах застряли орехи, сообщает столичный департамент здравоохранения.

"В детскую больницу имени Башляевой поступил мальчик с пугающими симптомами: одышка, свистящее дыхание, жалобы на боль в груди. Врачи приняли решение делать бронхоскопию. Когда медики заглянули внутрь дыхательных путей, картина прояснилась: в бронхах застряли орехи", - говорится в сообщении в канале MAX

Уточняется, что мальчик поперхнулся орехами во время еды.

"Наши врачи действовали ювелирно: с помощью бронхоскопа и специальных щипцов они аккуратно извлекли кусочки орехов. Никаких разрезов — только эндоскопическая работа на грани искусства", - подчеркнули в детской больнице.