07:20 25.03.2026
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду
Воздух в Москве в среду прогреется до плюс 15 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 25.03.2026
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в среду

Тишковец: воздух в Москве в среду прогреется до +15, осадков не ожидается

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкГорожане на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве
Горожане на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Воздух в Москве в среду прогреется до плюс 15 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится западной периферией антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 12 - плюс 15", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет южный со скоростью 1-6 метров в секунду. Показания барометров будут слабо падать и составят 744 миллиметра ртутного столба.
