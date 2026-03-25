14:22 25.03.2026 (обновлено: 14:24 25.03.2026)
Мошенники выманили у саратовской школьницы 736 тысяч рублей
Мошенники выманили у 16-летней девочки из Саратова 736 тысяч рублей, изначально прислав ей сообщение о доставке цветов, сообщили в региональном ГУМВД. РИА Новости, 25.03.2026
происшествия
саратов
россия
мошенники
САРАТОВ, 25 мар - РИА Новости. Мошенники выманили у 16-летней девочки из Саратова 736 тысяч рублей, изначально прислав ей сообщение о доставке цветов, сообщили в региональном ГУМВД.
В полицию обратилась 37-летняя жительница Заводского района Саратова. Она рассказала, что ее 16-летней дочери, которая учится в другом городе, в одном из мессенджеров пришло сообщение о доставке цветов. Для подтверждения требовалось оправить код из смс-сообщения, что несовершеннолетняя и сделала.
«

"Подростку позвонила неизвестная, которая представилась "сотрудником" портала госуслуг и сообщила, что ее персональными данными и данными родителей завладели злоумышленники. Собеседница перевела разговор на "следователя", по словам которого девушке требовалось приехать к родителям в Саратов, и от имени матери оформить займы, которые бы "перекрыли" оформленные мошенниками кредиты. Звонившие также сообщили, что отныне на связи с ней будут "ночные специалисты", указаниям которых необходимо следовать", - описало преступную схему ГУМВД в своем Telegram-канале.

Девочка последовала указаниям аферистов, вернулась домой, через приложение на телефоне матери оформила заявку на кредит, взяла паспорта, карты и телефоны, а затем ночью отправилась в отделение банка. Через банкоматы она перевела на неизвестные счета 736 тысяч рублей, добавили в полиции. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 159 УК РФ).
Девушка с телефоном в лучах закатного солнца - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Мошенники не дремлют: как не попасться на удочку "фальшивого начальника"
Вчера, 14:13
 
