Мошенники выманили у саратовской школьницы 736 тысяч рублей

САРАТОВ, 25 мар - РИА Новости. Мошенники выманили у 16-летней девочки из Саратова 736 тысяч рублей, изначально прислав ей сообщение о доставке цветов, сообщили в региональном ГУМВД.
В полицию обратилась 37-летняя жительница Заводского района Саратова. Она рассказала, что ее 16-летней дочери, которая учится в другом городе, в одном из мессенджеров пришло сообщение о доставке цветов. Для подтверждения требовалось оправить код из смс-сообщения, что несовершеннолетняя и сделала.
"Подростку позвонила неизвестная, которая представилась "сотрудником" портала госуслуг и сообщила, что ее персональными данными и данными родителей завладели злоумышленники. Собеседница перевела разговор на "следователя", по словам которого девушке требовалось приехать к родителям в Саратов, и от имени матери оформить займы, которые бы "перекрыли" оформленные мошенниками кредиты. Звонившие также сообщили, что отныне на связи с ней будут "ночные специалисты", указаниям которых необходимо следовать", - описало преступную схему ГУМВД в своем Telegram-канале.
Девочка последовала указаниям аферистов, вернулась домой, через приложение на телефоне матери оформила заявку на кредит, взяла паспорта, карты и телефоны, а затем ночью отправилась в отделение банка. Через банкоматы она перевела на неизвестные счета 736 тысяч рублей, добавили в полиции. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 159 УК РФ).