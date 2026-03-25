11:37 25.03.2026
В "Мошеловке" рассказали о заражении гаджетов шпионским софтом
В "Мошеловке" рассказали о заражении гаджетов шпионским софтом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мошенники стали устанавливать на гаджеты шпионские программы незаметно для их пользователей, рассказала заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков", эксперт платформы "Мошеловка" Александра Пожарская.
"Для слежки за своими жертвами мошенники, по сути, могут использовать любое устройство, подключенное к интернету или использующее радиосигнал Bluetooth. Чтобы собрать информацию о потенциальной жертве, злоумышленнику не обязательно "слышать" объект", - сообщила она.
По ее словам, даже обычное пассивное сканирование подключений на протяжении недель - раскрывает массу приватных данных пользователей.
"Чаще умных колонок злоумышленники используют для наблюдения смартфоны, планшеты и компьютеры, "заражая" эти устройства специальным вредоносным программным обеспечением. В последнее время такие шпионские программы для владельца гаджета даже незаметны – они почти не занимают память, их загрузка происходит в фоновом автоматическом режиме и они не требуют разрешений доступа", - добавила Пожарская.
При этом она отметила, что обнаружить такую программу могут только антивирусы и защитные приложения.
Пожарская рекомендует проявлять бдительность, чтобы обезопасить себя от слежки. "Следите за подозрительными действиями устройств, отключайте их от питания и интернета при появлении подозрений на взлом, меняйте пароли от аккаунтов и обновляйте программное обеспечение, приложения и защитные решения", - заключила она.
