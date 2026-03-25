СК раскрыл, почему подросток поджег банкомат в Москве

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мошенники убедили подростка поджечь банкомат в Москве, запугав тем, что он якобы сотрудничает с украинскими спецслужбами, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В дальнейшем с ним на связь вышли злоумышленники, которые, представившись уже российскими силовиками, стали утверждать, что он сотрудничает с украинскими спецслужбами, и потребовали поджечь банкомат", - сказала она.