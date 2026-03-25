Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

В Госдуме рассказали, когда мошенники звонят наиболее активно

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Колл-центры мошенников и отдельные злоумышленники наиболее активно действуют в будние дни в промежутке с 9 до 13 часов и с 17 до 20 часов, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Мошеннические колл-центры и отдельные злоумышленники не действуют хаотично — их активность четко привязана к поведенческим паттернам граждан. Наиболее интенсивные волны звонков, как правило, приходятся на будние дни в промежутке с 9 до 13 часов и с 17 до 20 часов. Это периоды, когда человек либо уже включился в рабочий ритм, либо возвращается домой и менее критично воспринимает входящие вызовы, особенно если они маскируются под официальные структуры", - сказал Немкин

По его словам, отдельно стоит отметить вечернее время, после рабочего дня у людей снижается уровень концентрации, возрастает усталость, и этим активно пользуются мошенники.

"Именно в эти часы чаще всего реализуются сценарии со "срочными операциями", "подозрительными транзакциями" или "угрозой списания средств", когда жертву подталкивают к быстрым и необдуманным решениям", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что еще один пик активности фиксируется в периоды массовых выплат — дни начисления зарплат, пенсий, социальных пособий.

"В такие моменты злоумышленники рассчитывают на повышенную чувствительность граждан к финансовым вопросам. Под предлогом "проверки платежа" или "защиты средств" они пытаются получить доступ к счетам или убедить человека самостоятельно перевести деньги", - пояснил парламентарий.

Также, по словам Немкина, количество мошеннических звонков увеличивается во время праздников и длинных выходных.

"Люди расслаблены, меньше ожидают угроз, а значит — чаще теряют бдительность. Кроме того, в такие периоды злоумышленники активно эксплуатируют темы подарков, акций, компенсаций и "специальных выплат", - добавил депутат.

Он уточнил, что активность мошенников является не случайностью, а выстроенной стратегией, основанной на анализе поведения пользователей.