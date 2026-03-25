ПМР добивается от Молдавии правовой оценки событиям начала 1990-х гг

ТИРАСПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Приднестровье добивается от Молдавии правовой оценки событиям начала 1990-х годов с признанием вины Кишинева, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

"Мы будем продолжать добиваться того, чтобы молдавская сторона дала правовую оценку событиям начала 1990-х годов с признанием своей вины и ответственности за совершенные преступления против приднестровского народа. В рамках взаимодействия с политическим представителем Молдовы мы четко обозначили данное требование", - сказал Игнатьев

Глава МИД ПМР также добавил, что только в таком случае можно перевернуть эту трагическую страницу в истории молдавско-приднестровских взаимоотношений и двигаться вперед.

"Однако пока в Молдове героизируются военные преступники и террористы, пока вина за развязывание конфликта перекладывается на страну, которая, напротив, его остановила, говорить об этом, к сожалению, не приходится", - отметил Игнатьев.