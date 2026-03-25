Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:14 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/moldaviya-2082754373.html
ПМР добивается от Молдавии правовой оценки событиям начала 1990-х гг
молдавия
кишинев
виталий игнатьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797107468_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_403909ee157664c7be59b1ed3a1792ef.jpg
https://ria.ru/20260325/uregulirovanie-2082747351.html
https://ria.ru/20260325/yazyk-2082742682.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797107468_247:0:1687:1080_1920x0_80_0_0_fc2bd5b542c6de5a721a082f87b23922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Приднестровье добивается от Молдавии правовой оценки событиям начала 1990-х годов с признанием вины Кишинева, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Мы будем продолжать добиваться того, чтобы молдавская сторона дала правовую оценку событиям начала 1990-х годов с признанием своей вины и ответственности за совершенные преступления против приднестровского народа. В рамках взаимодействия с политическим представителем Молдовы мы четко обозначили данное требование", - сказал Игнатьев.
Стела в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
В ПМР рассказали, к чему приведет отсутствие прогресса по урегулированию
Вчера, 04:42
Глава МИД ПМР также добавил, что только в таком случае можно перевернуть эту трагическую страницу в истории молдавско-приднестровских взаимоотношений и двигаться вперед.
"Однако пока в Молдове героизируются военные преступники и террористы, пока вина за развязывание конфликта перекладывается на страну, которая, напротив, его остановила, говорить об этом, к сожалению, не приходится", - отметил Игнатьев.
Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм Бендер с целью установления "конституционного порядка". Боевые действия на улицах города продолжались более 30 дней. По данным городских властей, потери со стороны Приднестровья тогда составили 489 человек, в том числе 132 мирных жителя и пятеро детей, 1242 человека получили ранения, 87 пропали без вести. Беженцами стали около 100 тысяч человек. В городе было уничтожено и повреждено 1280 жилых домов, разрушено 19 учреждений образования и 15 учреждений здравоохранения, получили повреждения 46 промышленных предприятий.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
ПМР предложила Молдавии придать государственный статус русскому языку
Вчера, 03:08
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала