2026-03-25T07:14:00+03:00
Игнатьев: ПМР добивается от Молдавии правовой оценки событиям начала 1990-х гг
ТИРАСПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Приднестровье добивается от Молдавии правовой оценки событиям начала 1990-х годов с признанием вины Кишинева, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Мы будем продолжать добиваться того, чтобы молдавская сторона дала правовую оценку событиям начала 1990-х годов с признанием своей вины и ответственности за совершенные преступления против приднестровского народа. В рамках взаимодействия с политическим представителем Молдовы
мы четко обозначили данное требование", - сказал Игнатьев
Глава МИД ПМР также добавил, что только в таком случае можно перевернуть эту трагическую страницу в истории молдавско-приднестровских взаимоотношений и двигаться вперед.
"Однако пока в Молдове героизируются военные преступники и террористы, пока вина за развязывание конфликта перекладывается на страну, которая, напротив, его остановила, говорить об этом, к сожалению, не приходится", - отметил Игнатьев.
Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм Бендер с целью установления "конституционного порядка". Боевые действия на улицах города продолжались более 30 дней. По данным городских властей, потери со стороны Приднестровья тогда составили 489 человек, в том числе 132 мирных жителя и пятеро детей, 1242 человека получили ранения, 87 пропали без вести. Беженцами стали около 100 тысяч человек. В городе было уничтожено и повреждено 1280 жилых домов, разрушено 19 учреждений образования и 15 учреждений здравоохранения, получили повреждения 46 промышленных предприятий.