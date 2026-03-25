Молдавия не должна отворачиваться от России, заявил экс-премьер Тарлев

КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Молдавия не должна отворачиваться от России, когда все большие страны, наоборот, стремятся к сближению с ней, заявил РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.

"Как президент (США Дональд) Трамп с президентом (России Владимиром) Путиным звонят друг другу, улучшают, укрепляют отношения друг с другом. Я считаю, что Молдова должна, даже исторически обязана быть рядом. Если вам или какому-то политику не нравится политика какого-то другого государства, то есть политического лидера, это не значит, что надо разрывать отношения с этим народом и с этой страной", - подчеркнул он.