Молдавия не должна отворачиваться от России, заявил экс-премьер Тарлев

КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Молдавия не должна отворачиваться от России, когда все большие страны, наоборот, стремятся к сближению с ней, заявил РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
"К улучшению отношений с Россией стремятся очень многие страны. Вот организация БРИКС, в которой состоят самые большие великие страны мира - и Китай, и Индия, и Индонезия, и много других стран стремятся к улучшению, сближению отношений с Российской Федерацией. А Молдова отталкивает", - сказал Тарлев.
Политик привел и другой пример - отношений нынешней администрации США с Россией.
"Как президент (США Дональд) Трамп с президентом (России Владимиром) Путиным звонят друг другу, улучшают, укрепляют отношения друг с другом. Я считаю, что Молдова должна, даже исторически обязана быть рядом. Если вам или какому-то политику не нравится политика какого-то другого государства, то есть политического лидера, это не значит, что надо разрывать отношения с этим народом и с этой страной", - подчеркнул он.
По словам Тарлева, Россия - это великое и большое государство. "И она имеет очень много привлекательных позиций: и рынка сбыта, и дешевых энергетических ресурсов, сырья, удобрений и многих других проектов, необходимых нашей стране", - пояснил он.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В ведомстве добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.