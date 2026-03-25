Экономика Молдавии переживает глубочайший кризис, заявил экс-премьер

КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Экономика Молдавии переживает глубочайший за 20 лет кризис, доказательством служит уровень инфляции и дефицит бюджета, заявил РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.

В конце декабря депутаты от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердили в окончательном чтении государственный бюджет республики на 2026 год с дефицитом 1,2 миллиарда долларов.

"Я как человек, который имеет опыт в экономике, в управлении правительством, государством в целом, считаю, что за последние 20-25 лет с экономической точки зрения в Молдове имеем самую тяжелую ситуацию. И это глубокий кризис, а доказательством служит уровень инфляции и дефицит бюджета", - сказал Тарлев

По его словам, такого дефицита бюджета в более 20%, который принят на 2026 год, прежде не было.

"Цены повышаются на все - и на нефтепродукты, и на энергетические ресурсы. Компании уходят, то есть закрываются, рабочие места сокращаются. Доходы в бюджет Молдовы поступают, в первую очередь, не от экономического развития государства, а от таможенных пошлин за импорт. Это говорит о многом", - заявил он.

Тарлев отметил, что растет внешний долг и инфляция, но не покупательская способность.

"И вы посмотрите, что происходит в этом году. Имеем самый большой дефицит бюджета, идет рост инфляции, который начался с февраля этого года, с большой скоростью рост цен, в том числе и рост цен на нефтепродукты, которые в последнее время мы наблюдаем, практически не предусмотрено законом бюджета увеличение заработной платы, например, учителям, врачам, или увеличение пенсии", - подчеркнул он.

По его мнению, ситуация архитяжелая, и нужны срочные меры по выходу из экономического кризиса в стране.