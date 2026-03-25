Миляев посетил заседание коллегии Приокского управления Ростехнадзора

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в заседании коллегии Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), где обсудили итоги деятельности за 2025 год и задачи на 2026-й, сообщает пресс-служба правительства региона.

В заседании приняли участие руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, губернатор Орловской области Андрей Клычков, сотрудники Приокского управления Ростехнадзора, представители органов исполнительной власти регионов, поднадзорных Приокскому управлению Ростехнадзора, главы администраций муниципалитетов Тульской области, руководители промышленных предприятий.

Миляев указал, что Ростехнадзор вносит серьезный вклад в обеспечение устойчивой работы объектов промышленности, строительства, жизнеобеспечения, а также в повышение безопасности гидротехнических сооружений.

Совместная системная работа правительства Тульской области и Приокского управления Ростехнадзора приносит ощутимые результаты. Например, в сфере теплоснабжения благодаря наличию планов замены тепловых сетей за последние 10 лет удалось заменить 1,2 тысячи километров тепловых сетей. Это позволило почти вдвое снизить аварийность на объектах теплоснабжения. За последние 10 лет построено 72 котельных. С 2017 года область получает 100% паспортов готовности муниципальных образований к отопительному периоду.

Регионом успешно реализована программа газификации, благодаря которой построено более 1 тысячи километров газовых сетей для почти 7 тысяч потребителей. В части газификации сокращен срок оформления документов до трех дней, что позволило ускорить работу по подключению потребителей. Регион не только выполнил основную программу газификации, но и достиг целей по догазификации.

Реализуется пятилетняя программа по замене всех лифтов, отработавших нормативный срок как в многоквартирных домах, так и на социальных объектах.

Построены три комплекса по переработке твердых коммунальных отходов, которые полностью сформировали систему переработки твердых коммунальных отходов в регионе.

На заседании коллегии была отмечена инициатива губернатора, по которой в прошлом году подготовка к отопительному периоду в регионе началась на месяц раньше положенного срока. Это позволило оперативно устранить выявленные нарушения и подойти к началу отопительного сезона в полной готовности.

"Работа проделана серьезная, вместе с тем перед регионом стоят непростые задачи, решение которых требует активного участия Управления. Тульская область исторически является крупнейшим промышленным центром. И одна из ключевых задач – обеспечение технологической дисциплины промышленными предприятиями. В этом заключается не только залог их стабильной работы, но и, прежде всего, безопасность наших жителей", — цитирует пресс-служба Миляева.

Губернатор подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить надзору за объектами капитального строительства в регионе, большая часть из которых – объекты химической промышленности и оборонно-промышленного комплекса. Глава региона поставил задачу — не допускать функционирования объектов, находящихся в ненадлежащем состоянии, вовремя принимать все необходимые меры.

"Взаимодействие по организации системного контроля и профилактических мероприятий дает возможность региону строить долгосрочные планы и обеспечивать безопасное и комфортное проживание на территории Тульской области. Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество по всем вопросам", — сказал Миляев.

Трембицкий наградил губернатора Тульской области медалью имени Мельникова Л. Г. за личный вклад в решение задач, возложенных на Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Миляев вручил региональные награды сотрудникам Приокского управления Ростехнадзора.