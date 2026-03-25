МИД рассказал, чем грозит расширение сотрудничества Лондона и Киева

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Расширение сотрудничества между Лондоном и Киевом в области безопасности и обороны грозит дестабилизацией всего европейского континента, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На деле все это часть стратегии Британии по дестабилизации нашего региона, да и европейского континента в целом, посредством расширения военного сотрудничества с террористическим киевским режимом", - заключила Захарова.