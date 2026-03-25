Маркетплейсы обяжут открывать ПВЗ в отделениях "Почты России"

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Маркетплейсы должны будут открывать пункты выдачи заказов в отделениях "Почты России", сообщили в Минцифры.
"Маркетплейсы, включенные в реестр цифровых платформ, обязаны открывать ПВЗ в почтовых отделениях либо доставлять товары напрямую туда", — говорится в заявлении.
Эту меру министерство включило в законопроект о поддержке "Почты России", направленный на модернизацию отрасли и расширение доступных для населения сервисов.
Среди других предложений:
- "Почта России" станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от госорганов;
- Она получит право доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах;
- В ее офисах будут продавать безрецептурные лекарства;
- Банкам запретят взимать комиссию при оплате услуг в почтовых отделениях;
- Россияне будут получать квитанции на ЖКУ на "Госуслугах", но для пенсионеров сохранят доставку бумажных платежек.