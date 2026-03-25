Рейтинг@Mail.ru
Маркетплейсы обяжут открывать ПВЗ в отделениях "Почты России" - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 25.03.2026 (обновлено: 11:38 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/marketplejsy-2082765048.html
Маркетплейсы обяжут открывать ПВЗ в отделениях "Почты России"
Маркетплейсы обяжут открывать ПВЗ в отделениях "Почты России" - РИА Новости, 25.03.2026
Маркетплейсы обяжут открывать ПВЗ в отделениях "Почты России"
Маркетплейсы должны будут открывать пункты выдачи заказов в отделениях "Почты России", сообщили в Минцифры. РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T09:09:00+03:00
2026-03-25T11:38:00+03:00
россия
почта россии
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082783635_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_023d5786d463068542bee0dc813b63e5.jpg
https://ria.ru/20260325/mintsifra-2082766421.html
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076651969.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082783635_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3fe65ec8790ce32c0bffc6e0b659240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, почта россии, экономика
Россия, Почта России, Экономика

Маркетплейсы обяжут открывать ПВЗ в отделениях "Почты России"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОтделение "Почты России"
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Отделение "Почты России". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Маркетплейсы должны будут открывать пункты выдачи заказов в отделениях "Почты России", сообщили в Минцифры.
"Маркетплейсы, включенные в реестр цифровых платформ, обязаны открывать ПВЗ в почтовых отделениях либо доставлять товары напрямую туда", — говорится в заявлении.
Эту меру министерство включило в законопроект о поддержке "Почты России", направленный на модернизацию отрасли и расширение доступных для населения сервисов.
Среди других предложений:
  • "Почта России" станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от госорганов;
  • Она получит право доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах;
  • В ее офисах будут продавать безрецептурные лекарства;
  • Банкам запретят взимать комиссию при оплате услуг в почтовых отделениях;
  • Россияне будут получать квитанции на ЖКУ на "Госуслугах", но для пенсионеров сохранят доставку бумажных платежек.
РоссияПочта РоссииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала